Das "Da Seba" zieht aus dem denkmalgeschützten Haus am Marktplatz aus.

Jana Seibel

Quakenbrück. Seit 15 Jahren gibt es im denkmalgeschützten Haus am Marktplatz in Quakenbrück italienische Speisen im "Da Seba". Doch nun ist Schluss. Die Gastronomen Sebastiano und Andrea Sederino wollen sich neu orientieren und setzen die Selbstständigkeit erst einmal aus. Was nach Ablauf des Vertrages in das Gebäude einzieht, ist noch unklar.