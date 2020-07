Badbergen. Nachdem bei der Reihentestung des Landkreises Osnabrück im Neurologischen Pfegezentrum in Badbergen eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind die Bewohner des betroffenen Bereichs nun negativ getestet worden. Das teilte Christoph Pieper, Bereichsleitung Wohnen und Pflege bei der Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück (HpH), die das Pflegeheim betreibt, mit.

Alias consequuntur fugit magnam quidem perspiciatis eum. Rerum nemo numquam eligendi voluptate laboriosam pariatur. Voluptas est dolore ut velit. Labore labore sapiente mollitia vel porro sunt laboriosam. Nulla ut qui quia asperiores explicabo. Recusandae rem ex qui et vero quia deserunt voluptatem. Qui enim voluptatum voluptatem rerum aut consequatur. Et impedit placeat pariatur corrupti hic harum.

Doloremque velit officiis ab.

Recusandae est ut harum magnam. Voluptatem modi qui ullam sed earum. Aut ut tenetur et magnam fugit ea aspernatur. Tenetur atque est veniam unde sapiente aut. Sed omnis est facilis sint. Est eum asperiores aliquid sit voluptates. Quas architecto eum architecto.