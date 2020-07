Quakenbrück. Seit Dienstag meldet der Landkreis Osnabrück wieder zwei aktuelle Corona-Fälle in Quakenbrück. Wie der Landkreis auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, haben sich die beiden bei Wiesenhof in Lohne angesteckt.

