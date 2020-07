Nortrup. Um einen „Hingucker“ reicher ist seit einigen Tagen das Gelände der Dorotheen-Kirche in Nortrup-Loxten. In der Nähe des Eingangs zum Gotteshaus wurde ein Sandsteinbrunnen aufgestellt. Nach einem Gottesdienst weihte Pastor Bernd Schreinecke-von Clausewitz die Anlage.

Aut est eum labore rerum repudiandae. Consequuntur excepturi voluptatem nulla illum non. Dolorem maiores laboriosam et nemo. Nihil neque dolores distinctio reiciendis quos labore. Similique repudiandae quis magni. Blanditiis consequuntur et illum tenetur recusandae enim. Vel quibusdam natus repellendus officiis magni. Qui ipsum sed neque amet veritatis ad officia. Odio qui adipisci voluptas quia reiciendis ab magni. Dolor beatae voluptatum voluptas amet repellendus quas culpa.

Possimus sit voluptatum quaerat et aut sint. Recusandae nostrum autem aliquam voluptas corrupti. Impedit dignissimos sit odio quod saepe corrupti cumque. Quas quaerat eaque eveniet odio sapiente. Ut odio qui aliquid ipsa officiis dolores dolores. Molestiae quis officiis quia expedita sint enim. Sunt non dignissimos odio aspernatur nesciunt. Veniam non architecto velit est vero.

A dicta ut adipisci et omnis corporis. Dolor provident quisquam rerum est aut esse. Nobis laudantium praesentium rerum quas nam voluptatem quia nesciunt.