Nachbarn löschen brennende Mülltonne in Quakenbrück und verhindern Schlimmeres

Die Feuerwehr Quakenbrück kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten und kontrollierte den Brandort mit einer Wärmebildkamera.

Jens Ludmann

Quakenbrück. Eine brennende Mülltonne hat am frühen Sonntagmorgen an der Pater-Dülmer-Straße in Quakenbrück einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dank der umsichtigen Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt.