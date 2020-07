Quakenbrück. Emotionaler Abschluss an der Hasetalschule: Schweren Herzens nahmen Schüler und Lehrkräfte voneinander Abschied, als das Schuljahr zu Ende ging. Sowohl für die Leistungen der 12. Klasse im Bereich Geistige Entwicklung (GE) als auch für den Förderschulabschluss des Jahrgangs 9 im Bereich Lernen gab es viel Lob für Fleiß und Einsatz in den vergangenen Jahren.

