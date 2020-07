Quakenbrück. In das Lager eines Verbrauchermarktes in Quakenbrück ist eingebrochen worden. Nun sucht die Polizei nach zwei männlichen Tätern.

