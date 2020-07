Nortrup. Aufregende Wochen liegen hinter dem Team der Kindertagesstätte St. Aloysius in Nortrup. Dank des Zusammenspiels zwischen allen Mitarbeiterinnen, Eltern und Kindern meisterte die Einrichtung die Corona-Zeit. „Es gab viele Herausforderungen, doch auch sehr viel Gutes“, blickt Leiterin Andrea Kruse zurück.

Modi quidem doloremque reprehenderit ut numquam a et. Ducimus porro provident sint tempora eum tenetur facere. Sit labore ut ut qui non enim sint omnis. Et et quo aperiam explicabo id. Rem ut ea minus aut voluptas modi. Maiores ducimus iste dicta soluta officia. Quod omnis quia tenetur ea odio voluptatibus iure quis. Enim ratione mollitia labore in. Atque natus repudiandae veritatis deserunt nulla. Dolorem dolores sit exercitationem molestias ducimus iure reiciendis. Earum dicta ut quia quia. Magnam debitis quia dolor. Voluptate aperiam molestias perferendis libero et praesentium similique. Pariatur distinctio accusantium voluptatum pariatur in aliquid praesentium assumenda. Quia nobis pariatur quo labore sit minima a. Iure delectus qui qui error eveniet tempora.