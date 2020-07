Ihre neuen Firmensitz hat Petra Staadt im Gewerbegebiet an der Niedersachsenstraße in Badbergen bezogen.

Alexandra Lüders

Badbergen. Ein großzügig konzipiertes Betriebsgebäude ist das neue Domizil der Firma Tierurnen Petra Staadt. Die Quakenbrückerin zog mit ihrem fünfköpfigen Team in das Gewerbegebiet an der Niedersachsenstraße in Badbergen um, weil die bisherigen Geschäftsräume am St. Antoniort aus allen Nähten platzten.