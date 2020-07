Breites Sortiment: Schuh Forelle eröffnet in Quakenbrück

Das Team von Schuh Forelle: Christine Köhler (von links), Anette Reilmann, Manuela Schmiemann, Andrea Schulz und Sina Kitte.

Jana Seibel

Quakenbrück. Schuhe und Accessoires in allen Preisklassen finden Quakenbrücker ab Donnerstag, 9. Juli 2020, bei Schuh Forelle am Einkaufszentrum an der Friedrichstraße. Neben Markenschuhen zu Sonderpreisen können sich Kunden auch auf Accessoires freuen.