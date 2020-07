Badbergens Gemeindebüro soll nicht in die alte Volksschule ziehen

In der ehemaligen Volksschule an der Badberger Hauptstraße sollen künftig der Jugendtreff und das Gemeindearchiv einziehen. Zudem sollen dort Tagungsräume für Vereine geschaffen werden.

Mirko Nordmann

Badbergen. Mit einem Dringlichkeitsantrag hat Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe die Mitglieder des Badberger Gemeinderates überrascht. Damit die Samtgemeinde Artland keine Fördergelder für die Umnutzung des Badberger Volksschulgebäudes an der Hauptstraße in den Wind schlägt, musste der Rat recht spontan per Beschluss verkünden, dass er die Planungen der Samtgemeinde begrüßt.