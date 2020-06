Nortrup. Vier Gartenfreunde aus dem Artland haben erstmalig einen gemeinsamen Tag der offenen Gärten organisiert, der von den Besuchern sehr gut angenommen wurde. Am Sonntag, 13. September 2020, wollen die vier Gartenbesitzer den Tag des offenen Gartens wiederholen.

