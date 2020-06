Vechta. Bei einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle ist in Vechta ein 59 Jahre alter Mann aus Quakenbrück tödlich verletzt worden.

Laut Mitteilung der Polizei wollte der 59-Jährige aus Quakenbrück eine Maschine von einer Wand demontieren. Dabei stürzte die Maschine auf ihn herab und verletzte ihn schwer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 59-Jährige starb noch am Montagmittag an der Unglücksstelle. Die Kollegen des Unfallopfers mussten von der Psychosozialen Notfallversorgung betreut werden.