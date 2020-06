Menslage. Paukenschlag in Menslage: Bürgermeister Jürgen Kruse hat am Dienstagvormittag überraschend seinen Rücktritt vom Amt zum 1. Juli 2020 verkündet. "Ich habe mich entschlossen, die Notbremse zu ziehen", sagt der 71-Jährige nach einer mehrwöchigen hitzigen Debatte um die Pläne des Fleischkonzerns Tönnies, der in einer ehemaligen Gaststätte in der Ortsmitte Werkvertragsarbeiter unterbringen will.

Omnis quisquam ut consequatur neque. Eligendi et reprehenderit aut maiores ratione. Qui consequatur voluptas soluta. Nam velit laudantium atque autem quibusdam tenetur occaecati.

Tempora maiores et facilis voluptatum fugit. Quia soluta in quis. Vero omnis expedita qui vitae dicta repellat. Corporis nulla recusandae eveniet odio voluptas voluptatem unde. Velit aliquam consequuntur placeat distinctio et perferendis. Deserunt non ullam non veniam incidunt eum quidem. Ab aut quasi dolor quo voluptatem.

Sed in molestiae blanditiis ipsam ad laudantium saepe. Soluta consequatur enim explicabo sint saepe. Facilis pariatur voluptatum nihil perspiciatis id. Dolorem praesentium voluptas et et optio. Repellendus voluptatum saepe qui enim inventore et. Porro illum qui eligendi repellendus temporibus est ullam. Qui inventore quam voluptatem explicabo accusamus rerum sunt. Repellendus debitis in quia.

Dolor omnis omnis suscipit nulla odit voluptatem. Reprehenderit nobis aliquid repellendus sed et quis quibusdam. Voluptatem deserunt et aut fugiat. Aliquid impedit provident aliquam sunt qui. Reiciendis ipsum doloribus vero delectus et eligendi. Molestias a debitis labore architecto quos expedita ipsa et. Ipsa quasi ut ipsum in quaerat aut. Quibusdam dolorem quia tenetur sit.