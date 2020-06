Mehrwöchige Bauphase: Kläranlage in Nortrup wird saniert

Ein extra gefertigter Kunststoffschacht stellt die Einlaufstrecke des Abwassers zwischen Förderschnecke und Rechengebäude wieder her.

Wasserverband

Nortrup. Für Umwelt und Lebenskomfort sind Kläranlagen im Dauereinsatz. Durch den Jahrzehnte langen Kontakt zum Abwasser und der in ihm enthaltenen korrodierenden Stoffe verschleißen mit der Zeit Teile der Anlage. Auch auf der Kläranlage in Nortrup wird in diesem Sommer die Sanierung einzelner Bereiche notwendig.