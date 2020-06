Quakenbrück. Seit Samstag, 20. Juni 2020, beteiligt sich die Stadt Quakenbrück wieder an der Aktion „Stadtradeln“. Drei Wochen lang treten Teams aus der Burgmannstadt kräftig in die Pedale, um ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Fortkommen zu setzen. Die Stadtstiftung Quakenbrück hat sich entschieden, einen Sonderpreis für Schulklassen auszuloben.

