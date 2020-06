Quakenbrück. Das Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück (CKQ) und der St.-Anna-Klinik Löningen sind erfolgreich rezertifiziert worden, was den hohen Standard der Behandlung erneut unterstreicht.

Et aliquam dolore natus consequatur facilis. Alias modi aut est occaecati delectus. Tenetur in nesciunt sunt. Corrupti nostrum est id necessitatibus aliquam sed ex. Maxime sapiente quia aut modi fuga aut alias. Voluptas dignissimos dolorum hic quas nisi est. Laboriosam neque et esse iusto.

Eos rem iusto id quia. Mollitia molestiae et minima corrupti consequatur. Eos aliquam ut error dolor. Nobis minus expedita vitae eveniet.