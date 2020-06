Quakenbrück. Für die Schüler des Oberkurses der Schule für Heilerziehungspflege (HEP) in Quakenbrück ist das aktuell von ihnen erarbeitete Inklusionsprojekt eine Herzensangelegenheit: Sie suchen Ehrenamtliche, die Menschen mit Behinderungen bei deren Freizeitgestaltung unterstützen. Statt ihr Anliegen wie geplant vor Ort vorzustellen, präsentieren die Jugendlichen es nun aufgrund der Corona-Pandemie per Video.

