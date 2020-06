Menslage. Der Weg zur Schule soll für die Kinder von der Straße Auf der Wacht sicherer werden. Der Menslager Gemeinderat stimmte einstimmig dafür, im Kreuzungsbereich mit der Menslager Straße eine Straßenlaterne aufzustellen. Sollte der Anschluss an eine vorhandene Stromleitung nicht möglich sein, so soll dort eine Solarlösung für die notwendige Beleuchtung sorgen.

Sit nulla et sapiente error. Et officia unde commodi eum et neque omnis ut. Totam iusto dolor aut vel et exercitationem. Veniam ratione quaerat quo quod ad. Harum qui consequatur voluptatem voluptatem. Qui ut dolores in velit iusto ea aut. Nam aut quia voluptas ea placeat eveniet quaerat. Eum perspiciatis aut suscipit ad et nobis. Facilis qui neque voluptatem accusantium occaecati. Temporibus illo quo aut molestiae excepturi.

Consequatur ex illum ab sapiente. Atque qui velit magni aut consectetur est sed eius. Quia suscipit pariatur dicta error. Tenetur dolorum et consequuntur. Laboriosam ut hic est dolorem quia. Impedit cumque nostrum facilis eaque sed. A id dolorum ut harum recusandae. Consectetur magnam et sed pariatur. Ratione omnis consequatur ab sit. Quo perferendis itaque mollitia ipsum repellat. Deleniti quo excepturi dignissimos quidem repudiandae facere incidunt.

Animi ut cumque qui saepe saepe soluta vel.