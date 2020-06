Badbergen. Wenn die Freiwillige Feuerwehr Badbergen 2045 ihren 150. Geburtstag feiert, dann werden Chronisten sicher über das Jahr 2020 stolpern. Denn den 125. Jahrestag der Gründung konnten die Mitglieder wegen des Coronavirus nicht wie geplant feiern.

