Die Regelungen für die Öffnung der Freibäder haben Frank Wuller (Artland, von links), Heinz-Georg Lahrmann (Bersenbrück), Andreas Weinrich (Artland), Maria Kirk (Fürstenau), Julia Kamotzke (Fürstenau), Monika Kolosser (Fürstenau), Rainer Reuter (Fürstenau), Malte Wollenburg (Bersenbrück) und Carina Meyer (Bersenbrück) vereinbart.

Samtgemeinde Bersenbrück

Altkreis Bersenbrück. Die Freibadsaison beginnt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht nur später, sie wird auch anders aussehen – Planschen und Spielen wird es nicht geben. Unter sehr hohen Auflagen für Hygiene- und Abstandsregeln öffnen am 2. Juni die Freibäder in Bersenbrück, Fürstenau und Quakenbrück für die Badegäste.