Nortrup. Ein Feuerwehreinsatz im Neubau des Pflegeheims Nortrup ist am Dienstagvormittag glimpflich verlaufen. Ein verschmorter Lappen war offenbar der Grund, warum um kurz nach 11 Uhr die Brandmeldeanlage ansprang und die Freiwillige Feuerwehr Nortrup auf den Plan rief. Die Feuerwehrleute hatten wenig Mühe, ein paar angebrannte Haushaltsutensilien zu löschen.

