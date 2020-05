Menslage. Wer öffentliche Zuschüsse beantragt, braucht einen langen Atem. Bei der Sanierung der Straße Herberger Zuschlag war der dritte Antrag der Gemeinde Menslage schließlich erfolgreich. Geduld zahle sich eben aus, sagt Bürgermeister Jürgen Kruse.

