Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Mercedes Citan in Vollbrand.

NWM-TV

Quakenbrück. Am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr ist ein Transporter in der Neulandstraße in Quakenbrück ausgebrannt. Der Mercedes Citan war eine Woche zuvor in Haselünne gestohlen worden. Im Laderaum fand die Polizei Knochenreste. Um ein Gewaltverbrechen auszuschließen, wurden die Knochen der Gerichtsmedizin vorgelegt. So kam heraus, dass lediglich die Überreste eines Wildschweins verbrannt waren.