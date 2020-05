Den wöchentlichen Mittagstisch liefert das Mehrgenerationenhaus Quakenbrück nach Voranmeldung aus. Auch Schutzmasken für ältere Menschen werden dort zurzeit genäht. Foto: Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk

Quakenbrück. Der beliebte Mittagstisch des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks (EJF) – an jedem Mittwoch im Quakenbrücker Mehrgenerationenhaus – ist in Zeiten von Corona kurzerhand in ein mobiles Angebot umgewandelt worden. Wer bis Dienstag seine Mahlzeit telefonisch bestellt, bekommt sie am Mittwoch nach Hause geliefert.