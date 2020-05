So werden kranke Tiere in Zeiten von Corona in Berge und Quakenbrück behandelt CC-Editor öffnen

Tierarzthelferin Kim Lange (links) und Tierärztin Linnea Svelander behandeln Kater Shir Khan.

Jana Seibel

Quakenbrück/Berge. Für den Menschen gelten während der Corona-Krise besondere Regeln für den Besuch beim Arzt. Aber was tun, wenn das geliebte Haustier krank wird? Auf was Halter achten sollten und was sich an der Arbeit in einer Tierarztpraxis verändert hat, erläutern Tierarzthelferin Antje Schibalski von der Gemeinschaftspraxis Artland aus Quakenbrück und Tierärztin Dr. Beate Jütter aus der Tierarztpraxis Jütter und Peters aus Berge.