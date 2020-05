Quakenbrück. Während die Fußball-Bundesliga bald wieder ihren Betrieb aufnehmen will, wird es in den Amateurligen noch ein wenig länger dauern. Die Vereine im Nordkreis warten auf die Vorschläge des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV), wie mit der unterbrochenen Saison umgegangen werden soll. Bezirksligist Quakenbrücker SC hat die Planungen für die nächste Saison schon vorangetrieben.

