Quakenbrück. Die Samtgemeinde Artland erhält in ihrem Bestreben, die Kommune zu einem zukunftsfähigen Standort für Forschung und Lehre zu entwickeln, finanzielle Unterstützung vom Land Niedersachsen. Gefördert wird das Projekt „Artland Smart: Vernetztes Wissen im ländlichen Raum“ mit fast 215.000 Euro. Es soll mithelfen, dass die Kommune zu den Zukunftsräumen in Niedersachsen zählt.

