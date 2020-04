Quakenbrück. Weil Atemschutzmasken derzeit stark nachgefragt, aber schwer zu bekommen sind, hat sich die DLRG-Ortsgruppe Quakenbrück ans Nähen gemacht. Am Donnerstag, 9. April 2020, werden Helfer der DLRG auf dem Quakenbrücker Wochenmarkt die Masken kostenlos an die Bürger verteilen.

