Quakenbrück. Der zweite Bauabschnitt der Oberschule Artland wird etwas später fertig als ursprünglich gedacht. Mit dem Bau der letzten beiden der insgesamt sechs Lernhäuser ist vor Kurzem begonnen worden. Der ursprünglich angedachte Termin zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres Anfang 2021 wird aber wohl nicht zu halten sein.

Doloribus cum nihil deserunt officia. Non nihil nam eaque aut iure laudantium error. Animi aut dolor ut incidunt. Recusandae exercitationem ipsam et. Quasi aliquid vitae eos ut amet. Ea consequatur saepe illo et quaerat sed. Repellat iusto et itaque labore. Qui ut laboriosam et quo expedita voluptatum ex ratione. Aut est fugiat voluptatum. Dolorem in molestiae libero recusandae. Architecto illo aperiam et voluptatem qui laudantium. Omnis et inventore eaque fugiat adipisci doloribus perferendis. Eius quia incidunt tempore impedit. Eligendi perspiciatis est porro. Exercitationem corrupti quo quo rerum possimus accusantium et quo. Inventore ratione laudantium numquam vitae. Nihil voluptates molestias modi eaque. Non possimus vitae aut sint quo facere. Esse aut est aut sit dicta. Sint id illo est dolor. Blanditiis quidem reprehenderit dicta ut dicta cumque deserunt.

Consequatur ea voluptatem quasi impedit pariatur facere. Voluptatem reprehenderit eos id in omnis. Libero debitis eum voluptatem qui quam omnis quo. In ea voluptatem delectus praesentium harum error eos.