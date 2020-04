Quakenbrück. Die Schulleitung an der Oberschule Artland in Quakenbrück soll schnellstmöglich wiederbesetzt werden. Das hat die Niedersächsische Landesschulbehörde auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Die Stelle soll in Kürze ausgeschrieben werden.

