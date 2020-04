Quakenbrück. Beachtlicher Erfolg: Motorsportler Helmut Nelson vom AC Artland hat als Co-Pilot und Kartenleser zusammen mit Fahrer Dieter Wittke aus Bremen den ersten Platz bei den Norddeutschen Orientierungsmeisterschaften belegt. Zum Wettbewerb gehörte auch eine aufreibende Nachtfahrt, die den beteiligten Teams die letzten Reserven abverlangte.

