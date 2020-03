Quakenbrück. Fast ein Vierteljahrhundert hat die Samtgemeinde Artland die Friedhofsgebühren für den kommunalen Friedhof in der Stadt Quakenbrück unverändert gelassen – anderes als die umliegenden Städte und Gemeinden. Nun hat der Samtgemeinderat beschlossen, die Friedhofssatzung zu ändern und vor allem die Gebühren zu erhöhen, damit die Einnahmen künftig die jährlichen Kosten decken.

