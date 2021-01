Proben von Menschen mit Covid-19-Verdacht werden im Labor getestet (Symbolfoto).

Marijan Murat/dpa

Altkreis Bersenbrück. Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis Osnabrück ist am Samstag gesunken. In den vier Samtgemeinden im Osnabrücker Nordkreis sind aktuell 207 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sind nach Angaben des Landkreises Osnabrück am Samstag (Stand: 8.30 Uhr) aktuell 207 (-17) Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten aktuellen Fälle gibt es wei