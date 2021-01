Wie hoch ist die Zahl der Corona-Infizierten im Osnabrücker Nordkreis?

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Altkreis Bersenbrück. Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis Osnabrück ist am Sonntag wieder gesunken. Auch in den vier Samtgemeinden im Osnabrücker Nordkreis ging die Zahl der aktuell Infizierten erneut zurück. In Kettenkamp gibt es keinen aktuellen Fall mehr.

In den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sind nach Angaben des Landkreises Osnabrück am Sonntag (Stand: 8.30 Uhr) aktuell 124 (- 2) Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten aktuellen Fälle gibt es in