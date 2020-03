Quakenbrück. Wer bietet Einkaufshilfen an? Wer einen Lieferdienst? Die Samtgemeinde Artland sammelt alle bisher initiierten Unterstützungs- und Hilfsangebote aus Quakenbrück, Badbergen, Menslage und Nortrup und veröffentlicht sie auf der Internetseite www.artland.de.

