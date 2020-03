Als "Tankwart" stellte sich BIQ-Geschäftsführer Franz-Georg Gramann (rechts) zur Verfügung, als die neue E-Ladesäule vor dem Business- und Innovationspark Quakenbrück in Betrieb genommen wurde; mit dabei (von links): Julia Stobbe, Claus Peter Poppe, Johannes große Macke und Thomas Jablonski. Foto: Christian Geers

Quakenbrück. In der Stadt Quakenbrück gibt es eine weitere Tankstelle für Elektroautos, mit der die Infrastruktur für die Elektromobilität weiter verbessert wird. Die Ladesäule befindet sich am Business- und Innovationspark Quakenbrück (BIQ) an der Professor-von-Klitzing-Straße.