Unbekannte brechen in Quakenbrück in Imbisswagen ein CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Quakenbrück. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in den Imbisswagen am Famila-Markt an der Oldenburger Straße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.