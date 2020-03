Quakenbrück/Badbergen. Außergewöhnliche Jubiläen feierten Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Quakenbrück und Umgebung: Franz Möller und Klaus Möllmann sind seit über 65 Jahren dabei. Vorsitzender Wolfgang Reiners berichtete auf der Jahreshauptversammlung über viele Zuchterfolge und gewonnene Preise und Trophäen.

