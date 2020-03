Blumen zum 20-jährigen Bestehen des Freundeskreises der Rosenfreunde Artland-Oldenburger Münsterland (von links): Maria Schnuck-Schroer, Hans-Peter Mühlbach und Maria Berges. Foto: Heinrich Vollmer

Altkreis Bersenbrück. Auf 20 Jahre seines Bestehens blickte der Freundeskreis der Rosenfreunde Artland-Oldenburger Münsterland, organisiert in der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde, während seiner Hauptversammlung in Holdorf zurück. Hans-Peter Mühlbach, Präsident der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde, referierte in Wort und Bild über die schönsten Rosengärten in Deutschland, die er selbst bereist hat.