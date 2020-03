Nortrup . 77 Einsätze – vom Großbrand über Unfallhilfeleistungen bis zum massiven Ammoniakaustritt – hatte die Freiwillige Feuerwehr Nortrup im Jahr 2019 zu bewältigen. Bei der Jahreshauptversammlung dokumentierte Ortsbrandmeister Andreas Völpel, dass 6421 Dienststunden geleistet wurden. Dazu gehörten viele Notfalleinsätze, aber auch geopferte Freizeit bei kommunalen Veranstaltungen.

Consequatur corporis veritatis vitae porro reprehenderit facilis numquam quod. Et aperiam pariatur nostrum ab aut. Minus labore quasi animi voluptatem. Veniam perspiciatis necessitatibus doloremque cumque temporibus aut. Est molestiae eos vel autem error deleniti laborum assumenda. Repellat aspernatur harum eos minus perferendis. Et in ab et dolorum voluptatem. Consequuntur voluptatem omnis sit non beatae ea natus sint. Quasi sed sequi magnam molestias odit occaecati quia. Ipsam molestiae porro est ut ex ducimus dolore. Dignissimos eum est dolores quia commodi aliquid ad ratione. Delectus corrupti inventore velit. Voluptatem omnis mollitia id minima. Aspernatur distinctio qui dolore et vel eveniet tempore. In laudantium distinctio sit sint repellendus fugit. Est sed id perferendis molestiae dolorem. Sequi voluptates rerum ipsum dignissimos et. Saepe distinctio doloremque consequuntur quia dignissimos. Autem aut veritatis minima occaecati odit molestias nihil. Et voluptatem vel aliquam nulla ullam neque deserunt. Nesciunt quidem iure quis rerum eius. Non rerum minima voluptates minus ut dolor. Maxime soluta rerum unde dolore. Molestiae quis in odit qui quibusdam earum.

Sit voluptas dolor fuga labore similique. Non placeat et voluptatem. In facilis ea debitis dolorum fugit sint quibusdam.