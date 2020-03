Quakenbrück. Berichte über die Aktivitäten 2019 und ein Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2020 prägten die Mitgliederversammlung des Quakenbrücker Hospizvereins. Vorsitzende Dr. Erika Schleef-Drünert betonte die wachsende Bedeutung von Vernetzungen zur Betreuung von Schwerstkranken und ihren Familien, für die sich 27 ehrenamtliche Begleiter engagieren. Der Vorstand wurde einmütig im Amt bestätigt.

