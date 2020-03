Quakenbrück/Bersenbrück/Fürstenau. Die Quakenbrücker Tafel schließt wegen der Corona-Gefahr vorübergehend ihre Standorte in Quakenbrück, Bersenbrück und Fürstenau. Das teilte der Vorsitzende des Vereins der Quakenbrücker Tafel, Heinz Korte, mit.

