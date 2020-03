Quakenbrück . Wie kann man mehr Ehrenamtliche für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung begeistern? Diese Frage stellten sich die Oberkurs-Schüler der Quakenbrücker Fachschule für Heilerziehungspflege bei dem Projekt "Inklusion"? Bei der Auftaktveranstaltung suchten sie gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung nach Antworten auf diese Frage.

„Wenn du ins Kino gehen möchtest, gehst du einfach ins Kino.“ „Wenn du ein Fußballspiel sehen möchtest, fährst du ins Stadion und siehst dir ein Fußballspiel an.“ „Und wenn du tanzen gehen möchtest, gehst du in eine Disco.“ Für viele Menschen ist das alles so selbstverständlich. Für etliche Menschen sind aber gerade diese Freizeitaktivitäten fast unerreichbar.

Denn sie sind durch ihre Behinderung auf Begleitung, Unterstützung und Barrierefreiheit angewiesen. Was machen sie also, wenn sie ins Kino gehen möchten? Wenn sie ein Fußballspiel sehen oder tanzen gehen möchten? Sie bleiben zu Hause, denn es fehlt jemand, der sie begleitet. Es fehlt jemand, der sich dafür einsetzt, dass Menschen mit Behinderungen in gleichem Maße am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Trotz der zahlreichen Einrichtungen der Behindertenarbeit fehlt es an allen Ecken an Personen, die sich die Zeit nehmen können und wollen, jeden Menschen mit Behinderung individuell kennenzulernen und diese zu Veranstaltungen zu begleiten.

Diese Erkenntnisse gewannen die Schüler des Oberkurses der Fachschule Heilerziehungspflege in Quakenbrück im ersten Teil ihres Projektes „Inklusion“ durch eine Befragung von Heimbewohnern mit Beeinträchtigungen in Dinklage. Die Ergebnisse der Befragung animierte die Schüler dazu, das Projekt weiterzuführen. Entsprechend luden sie zur Auftaktveranstaltung „Inklusion kommunizieren“ ein.

Dieser Einladung des Oberkurses folgten viele Gäste, darunter Menschen mit Behinderungen, Familien mit Kindern, die eine Beeinträchtigung haben, die Fachdienste offene Hilfen der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück und des Andreaswerks Vechta, das Projekt Dinklusiv vom Kardinal-von-Galen-Haus und Tülay Tsolak, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Quakenbrück.

Alle Beteiligten saßen an einen Tisch, um Ideen dafür zu sammeln, wie Menschen in unserer Gesellschaft sensibilisiert und motiviert werden können, um sich ehrenamtlich für Menschen mit Behinderungen einzusetzen und sie als Teil der Gesellschaft anzuerkennen.

Nach einer regen Diskussion wurde deutlich, dass alle Altersgruppen wichtig für das Ehrenamt in der Behindertenhilfe sind und dass die Anforderungen an die Freiwilligen sehr umfassend sind. Es sind Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Offenheit, Akzeptanz gegenüber den Wünschen von Menschen mit Behinderungen bis hin zum Führerschein und die Übernahme von pflegerischer Unterstützung, wie auf Ausflügen gefragt.

Zudem war es ein zentrales Anliegen, an welchen Orten sich Ehrenamtler gewinnen lassen könnten. Auch hier hatten die Besucher eine Reihe von Vorschlägen. „Wir müssen dahin gehen, wo sich die Wünsche der Menschen mit Behinderungen erfüllen lassen. Also in Vereinen und Gemeinschaften, denn Menschen finden über Gemeinsamkeiten zusammen“, so Mathias Möller, Schulleiter der Fachschule.

Um für das Thema Inklusion zu begeistern, wollen die Schüler nun in die umliegenden Schulen, in die Vereine und Gemeinden gehen, um ihr Projekt vorzustellen und Menschen zu gewinnen, die Lust auf neue Erfahrungen haben und denen es Spaß macht, Menschen zu begegnen.

Wenn sich nur eine Person findet, die sich bereit erklärt, eine Person mit Behinderung beispielsweise mit zum Fußballtraining oder zu einem Fußballspiel zu begleiten, sei das bereits ein Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung der Fachschule. Es sei egal, ob das Ehrenamt auf privater Ebene oder durch einen Fachdienst organisiert wird. Jede persönliche Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung verändert die Gesellschaft für mehr Miteinander und wirkt Ausgrenzung und Diskriminierung entgegen.

Der Erfolg der Veranstaltung war am Ende direkt spürbar, und ein Zeichen des Aufbruchs stand im Raum. Entsprechend stellten die Selbstvertreter und die Fachdienste die Forderung an die Fachschule, das Projekt unbedingt auch im nächsten Schuljahr fortzuführen, und auch Tülay Tsolak versprach, sich für das Projekt zu engagieren.