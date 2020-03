Nortrup. Zum Jubiläum „850 Jahre Nortrup“ im vergangenen Jahr hatten die Anwohner aus dem Nortruper Ortsteil Wolthausen einen Fachwerkgiebel auf einem Feldstück an der Menslager Straße aufgestellt. Dort begrüßte dieser gut sichtbar die vorbeikommenden Autofahrer und verwies auf das große Jubiläum. In der Adventszeit war das Fachwerkgestell zudem festlich beleuchtet.

