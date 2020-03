Quakenbrück . Berichte über Aktivitäten und Erfolge im Angeljahr 2019, Mitgliederehrungen und Planungen prägten die Generalversammlung des Sportfischereivereins Quakenbrück. Erster Vorsitzender Michael Abeln stellte die Tagesordnung vor. Hans-Günther Steinbach wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

