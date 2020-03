Grabstätten auf dem Friedhof am Steimelager Weg sollen künftig teurer werden. Nach 24 Jahren will die Samtgemeinde Artland erstmals die Gebühren anheben. Foto: Björn Thienenkamp

Quakenbrück . Auch wenn es sarkastisch oder pietätlos klingt: Bei preisbewussten Menschen ist der kommunale Friedhof der Samtgemeinde Artland am Steimelager Weg in Quakenbrück als echtes Schnäppchen bekannt. Weil die Samtgemeinde Artland seit dem Jahr 1996 die Friedhofsgebühren nicht mehr erhöht hat, sind die Preise im Vergleich zu anderen Friedhöfen niedrig. Das habe sogar zu einer Art „Beerdigungstourismus“ geführt, wie Erster Samtgemeinderat Frank Wuller in der jüngsten Sitzung des Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz sagte. Damit soll aber nun Schluss sein.