Auf die Besucher freuen sich Sophia Laras mit Pferd Hektor und Chase von der Kinderserie Paw Patrol. Foto: Jana Seibel

Quakenbrück . Eine neue Lichtshow, Kinderhelden und allerlei Fantastisches bietet der Zirkus Montana den Besuchern. Bis zum 22. März gastiert der Zirkus in der Artlandstraße in Quakenbrück. Für die Zirkusfamilie beginnt in Quakenbrück eine neue Saison. Somit können sich alle Gäste auf neue Attraktionen und Kunststücke freuen, die zuvor keiner gesehen hat.