Badbergen. Zu einer Körperverletzung ist es bereits am 20. November 2019 in Badbergen gekommen. Die Polizei sucht nun einen Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch, 20.November, gegen 20.30 Uhr in Badbergen auf der Hauptstraße in der Höhe der Hausnummer 6 zu einer Körperverletzung. Laut Aussage des Opfers kam zufällig ein Radfahrer vorbei und konnte eine weitere Eskalation verhindern.

Die Polizei sucht Zeugen, die entweder Angaben zu dem Vorfall oder zu dem Zeugen machen können. Die Polizei bittet sie, sich telefonisch bei der Polizeistation Quakenbrück unter 05431/90330 zu melden.