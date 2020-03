XXL-Familientreffen des Join-Projekts in Quakenbrück CC-Editor öffnen

„Ein Stuhl ist weg“ haben die 60 Teilnehmer des XXL-Treffens des Integrationsprojektes Join am Samstagmittag im Franziskushaus am Quakenbrücker Marktplatz gespielt. Foto: Björn Thienenkamp

Quakenbrück. In den Quakenbrücker Familienzentren Bethanien und St. Marien hat in den beiden vergangenen Jahren das Integrationsprojekt Join stattgefunden. 60 Teilnehmer aus Familien mit Fluchterfahrung und schon länger hier lebenden Familien haben sich jetzt im Franziskushaus am Quakenbrücker Marktplatz getroffen.